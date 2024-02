VIDEO. Así fue la fuerte pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera

Esta cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” ha estado intensa y llena de peleas, la mayoría de lo encuentros está protagonizado por Alfredo Adame y Lupillo Rivera.

Hace unos días, las cámaras del reality estuvieron censuradas por varias horas. Finalmente se supo que la razón de la censura había sido una pelea entre el actor y el cantante que son de equipos distintos y la discusión casi termina en golpes.

Durante el martes se habían dado a conocer algunos videos de lo que sucedió, pero finalmente en la gala de la noche se revelaron las imágenes completas.

Culpables los de AGUA 100% ellos comenzaron todo. El viejillo no tenía porq ir a 🔥 a sacar a Gregorio e insultar y mencionar a sus hij@s. Lupillo dijo cállate y adame empezó con los insultos. A mi si me mencionan a mi madre reacciono igual #LCDLF4 pic.twitter.com/L6OxEgRZbW

Resulta que la alianza de los cuartos fuego y agua no soportaron ver que los cuatro nominados del cuarto Tierra regresaron y fue eliminada Mariana, parte del cuarto fuego.

El pleito comenzó después de que Gregorio Pernía regresó a la casa, algo que Adame calificó como una incongruencia de parte del colombiano, quien había jurado que tenía toda la intención de abandonar el proyecto.

Nacho Lozano se conectó con los inquilinos para abordar los recientes acontecimientos que desestabilizaron la dinámica dentro de la casa.

El presentador reunió a todos en la sala y cuestionó directamente a Lupillo Rivera, a quien le preguntó si tenía algo que decir sobre el incidente con Alfredo Adame.

“Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera, y eso lo digo públicamente”.