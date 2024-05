En las últimas horas la hija de Ricardo Arjona ha dado mucho de qué hablar luego de que Jason Momoa confirmará su relación sentimental con la también actriz.

Tras el anuncio muchos fans se cuestionaron cómo reaccionaría el cantautor guatemalteco, sin embargo, el famoso no comentó al respecto en sus redes sociales pero sí compartió un emotivo video.

A través de sus historias, Ricardo Arjona compartió imágenes de su último álbum “Blanco y Negro” e incorporó fotografías de la Antigua Guatemala, Lago de Atitlán, entre otras.

“La mejor ciudad, Antigua Guatemala. El mejor lago, Atitlán. El mejor volcán de Agua. Lo mejor del mundo Maya, Tikal. El mejor instrumento, la marimba. El mejor país, Guatemala”, expresa Ricardo Arjona.

“Quizás hayan otras cosas pero estas son las mías. No importa donde esté ni la grandeza, no habrá un lugar mejor que donde nací, esa es mi fortaleza. Si no tienes país, no tienes nada”, agregó.

“Si no tienes país no tienes nada”, Ricardo Arjona envía emotivo mensaje de Guatemala a través de sus historias de redes sociales. ¿Qué les parece el mensaje del cantautor guatemalteco? pic.twitter.com/l7V31POn6K — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) May 21, 2024

El video ha cautivado a sus millones de seguidores tanto nacionales como extranjeros quienes felicitan a Ricardo Arjona por mantener en alto el nombre de nuestro país.

