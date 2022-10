Rusia bombardea centrales eléctricas en Ucrania y provoca cortes de energía

Rusia bombardeó centrales eléctricas en Ucrania provocando cortes eléctricos en ese país, en el marco de la escalada del conflicto, que ha derivado en una “situación crítica”. Según autoridades, en poco más de una semana el 30 % de las centrales eléctricas ucranianas han sido destruidas.

La última oleada de bombardeos rusos golpeó la mañana del martes varias instalaciones energéticas en el país por segundo día consecutivo, provocando cortes de electricidad y de agua. En Kiev, la capital, al menos dos personas murieron tras un ataque con misiles contra una instalación de suministro de energía de la ciudad, según la fiscalía; y los bombardeos también alcanzaron la ciudad de Járkov, en el este, Mikolaiv, en el sur y las regiones de Dnipró y Zhitómir, en el centro.

“La situación es actualmente crítica en todo el país, porque nuestras regiones dependen las unas de las otras”, declaró un responsable de la presidencia, Kirilo Timochenko, a la televisión. “Desde el 10 de octubre, el 30 % de las centrales ucranianas han sido destruidas, lo que ha provocado cortes masivos en todo el país”, aseguró por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Tras los ataques de este martes, Zelenski reiteró su rechazo a negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin. La intención de las fuerzas rusas, denunció, es “aterrorizar y matar civiles”.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022