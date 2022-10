Opiniones divididas en la afición roja por el regreso de Cardozo

Municipal anunció a su nuevo timonel para lo que resta del Torneo Apertura 2022 y es alguien que ya conoce a la institución escarlata, se trata del paraguayo José Saturnino Cardozo.

“Por este medio, el CSD Municipal informa que ha llegado a un acuerdo con el Director Técnico paraguayo José Saturnino Cardozo para que se haga cargo del plantel en lo que resta del Torneo Apertura 2022”, expresa el comunicado publicado en redes sociales.

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo vivirá su segunda etapa al frente de Municipal. Durante su primera etapa dirigió 54 partidos de los cuales ganó 26, empató 14 y perdió en los otros 14; clasificó a las semifinales en su primer torneo, el Apertura 2021 y llegó a la gran final en el Clausura 2022 cayendo ante Comunicaciones, además de clasificar a la Liga Concacaf 2022.

Así opina la afición roja por el regreso de Cardozo

Opiniones dividas se pueden vislumbrar en redes sociales tras el anuncio del regreso de José Saturnino Cardozo a Municipal para lo que resta del Torneo Apertura 2022 y todo 2023.

La gran mayoría se ha mostrado en contra del regreso del técnico paraguayo, que llegó a una semifinal y perdió una final con la institución escarlata, mientras que otros aficionados le dan el beneficio de la duda a Cardozo, señalando que el problema no siempre es el técnico, sino que también los jugadores y directivos.

“Falta de respeto a la historia del club y a sus aficionados. En verdad, que decepcionante junta directiva”, expresó el usuario Julio Andrés en Twitter.

“Luego de este torneo lo que tienen que hacer es una limpia de jugadores. Ya se vio que cambiar técnico tras técnico no será la solución cuando no hay material humano para trabajar. Aguante el rojo y que vengan cosas buenas para el equipo. Hoy no queda más que apoyar”, expresó CiesBern9.

“El problema no es el DT, son los jugadores, Cardozo aparte de haber sido un buen jugador es un buen DT, tampoco pidamos que convierta en crack a los jugadores”, expresó el aficionado rojo Romeo Velásquez.

¿Cuándo debutaría Cardozo?

Municipal no tendrá actividad este fin de semana debido a la actividad de la Selección Nacional de Guatemala, es por eso que el partido contra Malacateco fue reprogramado para el 9 de noviembre del año en curso.

José Saturnino Cardozo debutaría al frente de Municipal el próximo 29 de octubre, cuando los rojos se enfrentan a Comunicaciones en una nueva edición del Clásico Nacional, curiosamente el último partido de Cardozo en su primera etapa fue ante los cremas (derrota 1-0 en la final de vuelta del Clausura 2022).