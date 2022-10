Así queda definida la fase de grupos del Mundial Femenino de 2023

Este sábado se realizó el sorteo de la Copa Mundial Femenina de 2023, durante un sorteo que tuvo como conductora a la estadounidense Carli Lloyd, bicampeona del mundo, el máximo torneo de selecciones a nivel internacional dio a conocer cuál será la composición de sus 32 selecciones en el torneo que solo faltan solo tres países por clasificarse.

El torneo que se realizará en Australia y Nueva Zelanda está dividido en ocho grupos de cuatro selecciones y dará inició el 20 de julio de 2023 y finalizará el 20 de agosto, un mes vibrante en el que los países organizadores buscarán dar la sorpresa en casa y buscarán amargar el tricampeonato de Estados Unidos, actual campeona del mundo.

