Caso La Línea: Piden que Otto Pérez y Roxana Baldetti sean absueltos

El juicio por el caso La Línea, que se encuentra en su fase final, continuó este lunes, 24 de octubre en el Tribunal de Mayor Riesgo B. En esta jornada se le dio la palabra a la defensa del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El abogado de los exgobernantes, César Calderón, les solicitó a los jueces que sean absueltos, pues argumentó que con las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) no se demuestra que recibieron dinero de origen ilícito.

Mientras tanto, la semana pasada la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) le pidió al Tribunal que ambos sean condenados a 30 años de prisión.

Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran: asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.

Las investigaciones vinculan a los exfuncionarios con una red de defraudación aduanera, la cual supuestamente dirigían para apropiarse de grandes sumas de dinero.

Sin embargo, ambos han rechazado los señalamientos y han manifestado que no existen elementos probatorios contundentes en su contra.

#EUNacionales El expresidente señaló que el Ministerio Público no ha presentado pruebas contundentes durante el juicio del caso La Línea, que se encuentra en su fase final.https://t.co/PMfV1ast79 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 18, 2022

Niegan vinculación con La Línea

Pérez aseguró que no ha cometido actos ilícitos y que el caso en su contra no tiene respaldo, pues no se menciona su nombre en los documentos que forman parte de los indicios.

Detalló que el mismo año en el que se presentó el caso La Línea se había anunciado la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que a su criterio tuvo cierto impacto en que resultara señalado.

“El MP está por terminar las conclusiones. Lo que ellos han relatado es toda una historia, pero en este momento lo que valen son las pruebas”, dijo.

Agregó que los fiscales debieron haber presentado esos elementos, pero, según sus palabras, es por un relato que hacen dos personas que están hablando por teléfono que quieren inculpar a una tercera, lo cual señaló que no son elementos válidos.

Mientras tanto, Baldetti expuso que dejó el cargo de Vicepresidenta el 8 de mayo de 2015 y que permaneció el resto de ese mes, así como junio, julio y agosto en su casa, sin arraigo y sin ninguna otra medida. También sin que se oficializara alguna denuncia en su contra.

Compartió que esto se debe a que no tenía por qué esconderse, pues afirmó que incluso el MP sabía que no estaba implicada en ilegalidades.

Los exgobernantes también están procesados por otro caso de corrupción, conocido como Cooptación del Estado. Mientras tanto, Baldetti enfrenta otros procesos penales y fue condenada a más de 15 años de prisión por uno relacionado con la compra irregular de una fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7