Cristiano Ronaldo reaparece en los entrenamientos del Manchester United

Luego de perderse el partido del pasado fin de semana ante el Chelsea como sanción por negarse a ingresar de cambio en la fecha anterior ante el Tottenham en la Premier League, Cristiano Ronaldo volvió este martes a los entrenamientos del Manchester United con miras a su duelo de Europa League ante el Tiraspol.

⚙️ Gearing up for another intense week!#MUFC || #UEL

— Manchester United (@ManUtd) October 25, 2022