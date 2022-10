Gaby Moreno sorprende con su aparición en la nueva serie de Netlix

Con Halloween a la vuelta de la esquina, llegó a Netflix “El gabinete de curiosidades” de Guillermo del Toro. Para sorpresa de muchos, el talento nacional se hace presente en el proyecto del mexicano, ya que cuenta con la participación de Gaby Moreno.

Esta nueva producción es una antología de historias macabras contadas por algunos de los creadores más prestigiosos del mundo. Un total de ocho entregas componen este nuevo proyecto en el que figura la voz y presencia de la guatemalteca.

Es exactamente en el capítulo número 6 en donde aparece Moreno, dejando a muchos sorprendidos con su actuación. Cabe destacar que el sountrack de la serie está compuesto por 35 piezas y una de ellas es de la joven guatemalteca.

“Mal hombre”, es el tema al que le da vida Moreno, el cual fue escrito por Lydia Mendoza, una cantante de las épocas de 1930 y 1940. A lo largo de su carrera, Del Toro se valió de un amplio abanico de recursos para instalarse como uno de los referentes del género del terror en la industria cinematográfica.

“De lo macabro a lo mágico y de lo gótico a lo grotesco o lo espeluznante al más puro estilo clásico”, dice parte de la sinopsis de esta nueva serie. Además destaca: “Estos ocho cuentas, todos igual de sofisticados y siniestros, cobra vida gracias a un equipo de guionistas y directores escogidos por Guillermo del Toro”.

Más del capítulo en el que destaca Gaby Moreno…

El capitulo en el que aparece Gaby es original de Mika Watkins, y es un cuento basado en “The Dreams in the Witch House” de H.P. Lovecraft.

Asimismo, esta pieza que tiene una duración de 62 minutos cuenta con la dirección de Catherine Hardwicke.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete se manifestó en relación a este nuevo proyecto.