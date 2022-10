Katy Perry rompe el silencio y habla sobre lo que ocurrió en su ojo

Katy Perry rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido el sábado durante su show en Las Vegas. La cantante aparentemente perdió el control de su párpado derecho pues se le cerró de manera repentina.

El momento pronto se hizo viral y de inmediato circularon teorías sobre las posibles razones de este incidente.

Tras el hecho, Perry explicó lo sucedido y realizó un anuncio importante. La cantante de 38 años publicó una versión mucho más profesional del video que en días pasados circuló en redes sociales y comentó: “POV: Cuando ves que agregaron más fechas de (la gira) PLAY 2023”. Su comentario creó risas entre sus seguidores pues lo tomaron que lo de su ojo se debe a los nervios.

Aunque la estrella no abordó las razones detrás del comentado incidente de su párpado, sí se refirió a lo sucedido con su característico sentido del humor. “¡Dando la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio es falso, a los que creen que los pájaros no son reales, a los que creen que el cielo no es azul, para que vengan a ver el truco de ojos de muñeca rota que hago en fiestas en Las Vegas el próximo año!”, escribió.

“La lista de canciones del programa es muy divertido. A través del carril de recuerdos que se remonta a 2008. ¡Una época en la que no estábamos congelados por la paranoia de nuestras propias cámaras de eco!”, agregó.

Aunque no brindó una explicación médica muchos agregan que lo sucedido con su ojo pudo tratarse de un truco de mercadotecnia. Mientras tanto, en la página de la cantante ya se han dado a conocer las 14 nuevas fechas en las que se presentará en el Resorts World Theatre de Las Vegas.

