¡La MNM al rescate! El PSG remontó al Troyes de la mano de su tridente ofensivo

La jornada 13 de la Ligue 1 dejó un apasionante encuentro entre PSG y Troyes en el Parque de los Príncipes, el onceavo de la liga francesa complicó a los parisinos a domicilio y los tuvo contra las cuerdas hasta en dos ocasiones, pero luego del 2-2 marcado por Lionel Messi, los locales ya no perdieron más la ventaja.

Entre los datos llamativos que deja esta victoria para el PSG se encuentra que suman su partido número 30 sin perder cuando juega Sergio Ramos, el español se ha convertido en un talismán para el equipo de la capital francesa.

3⃣0⃣ matches disputés avec le @PSG_inside et aucune défaite pour @SergioRamos ! Le défenseur espagnol bat un record du club lors de ce #PSGESTAC ! 💪 pic.twitter.com/ojLrnUVOjP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 29, 2022

Neymar y Messi fueron los principales autores de la remontada del PSG, los franceses comenzaron cayendo al minuto 3 con un tanto de Mama Balde. La ventaja para la visita duró hasta el minuto 24, ya que Carlos Soler firmó el empate para los parisinos.

El duelo se fue empatado en la primera parte y tras reanudación Mama Balde volvió a hacer de las suyas poniendo a ganar a la visita al minuto 52′.

Inicia el Show de la MNM

La ventaja solo duró 3 minutos para el Troyes, ya que Lionel Messi firmó el empate al minuto 55 con un remate desde fuera del área que se tornó imparable para Gallon, portero visitante.

Volcados al ataque en busca de encontrar la remontada, el PSG no daba paz a la defensa del Troyes y un nuevo gol parisino estaba al caer. Mantenerse presionando le dio resultados a los parisinos al minuto 62 con un pase de Messi que Neymar no perdonó para poner el 3-2.

La calma llegó a París al minuto 77 con un penal sobre Soler que marcó Mbappé, quien no podía no unirse a la fiesta del tridente del PSG. Con el 4-2 el cuadro local parecía tener todo resuelto, pero para darle emoción al duelo el Troyes marcó al 88′ aunque ya no pudo marcar más diferencias y el duelo finalizó 4-3 para los de Galtier.