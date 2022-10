“Mama, lo logré”: Las lágrimas de alegría de Esdras Morales

Las lágrimas fueron inevitables en el rostro del ciclista originario de Tecpán, Chimaltenango, Esdras Morales, cuando tras cruzar la línea de meta de la noventa etapa de la Vuelta a Guatemala, recordó todos los años de duro trabajo y de sacrificio, que junto a sus padres, ha tenido que pasar en su carrera deportiva.

Todo ese esfuerzo tuvo su recompensa cuando cruzó primero la línea de meta en Patzicía y saboreó el triunfo en una Vuelta, esa que despierta pasión e ilusión en los pedalistas y que hace soñar a cientos de niños que se agolpan en la carretera para ver el paso de sus héroes.

#VueltaGuateEU | Así celebra Mardoqueo Vásquez, el guatemalteco es virtual campeón de la Vuelta a Guatemala

Y es que ver ganar a Esdras y escuchas su voz “quebrada” de alegría, trajo al recuerdo la hazaña de otro chimalteco que hizo historia en esta competición, Luis Rodolfo el “Tractorcito” Muj, quien hace 25 años, el 1 de noviembre de 1997, nos hizo vibrar con su hazaña al ganar la etapa entre Sololá y la ciudad de Guatemala, para coronarse campeón.

La alegría de Esdras Morales

Esdras cruzó la línea de meta de la penúltima etapa de la vuelta con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 10 segundos, seguido del colombiano Carlos Gutiérrez y del ecuatoriano Alexis Quinteros, ambos a 11 segundos y del Team Banco Guayaquil.

“Han sido años de sacrificio. He pasado más de 8 años corriendo la Vuelta y jamás había ganado una etapa y siempre la he buscado”, relató entre lágrimas el tecpaneco.

Además, dijo que siempre tuvo en mente el triunfo, no solo en esta etapa. “Ha sido un honor para mí ganar. Al principio era para ayudar a mi compañero Mardoqueo Vásquez, había planeado el entrenador que tenía que ir uno en la fuga para ayudarlo, pero conforme pasó el tiempo se me dio la oportunidad de ganar una etapa, algo que he buscado siempre y gracias a Dios se me dio este día”, dijo el corredor de 27 años.”, agregó.

#VueltaGuateEu | Así se disputó el tercer premio de montaña ⛰️🏁, km 71

📹 Alejandro Chet 1. Esdras Morales (GUA)

2. Carlos Gutiérrez (COL)

1. Esdras Morales (GUA)
2. Carlos Gutiérrez (COL)
3. Alexis Quinteros (ECU)

Pero el momento más emotivo y que humedeció los ojos de quienes lo escucharon fue cuando agradeció a su familia, en especial a sus padres.

“Agradezco a toda mi familia, a mi mamá principalmente, Delfina, que me escucha. Gracias mama, lo logré; papa, lo logré. Infinitas gracias”, finalizó el corredor del equipo Hino-One, tras una vuelta en la que le fue fiel a su líder Mardoqueo Vásquez, virtual campeón de esta edición 61 de la Vuelta a Guatemala.

#VueltaGuateEU | Esto dice Esdras Morales, ganador de la novena etapa y compañero de equipo de Mardoqueo Vásquez

Mardoqueo virtual campeón

Cabe mencionar que el guatemalteco Mardoqueo Vásquez dará el tradicional paseo de campeón este martes, pues tras dominar las etapas de alta montaña, es imposible que alguien le quite el título.

Cuando levante la copa de campeón, Mardoqueo Vásquez, se convertirá en el tercer guatemalteco en ganar dos Vueltas a Guatemala, después de Aureliano Cuque López en 1959 y 1961 y Edín Roberto Nova en 1984 y 1988.