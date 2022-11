¿Qué fue de Spencer Breslin tras conquistar Hollywood?

De entre las muchas estrellas infantiles surgidas a comienzos de los 2000 que lograron marcar a toda una generación con su trabajo en las pantallas, sin lugar a dudas destaca Spencer Breslin.

Dueño de un gran talento, un carisma innegable y un rostro adorable, pasó gran parte de su infancia brillando como niño actor en un sinnúmero de películas exitosas a inicios del milenio.

Debutó como histrión a los 5 años; sin embargo, no saltó a la fama sino hasta los ocho cuando dio vida a la versión infantil de Bruce Willis en la aclamada película “Mi encuentro conmigo” (2000).

A partir de entonces, el nacido en Nueva York comenzaría a encadenar un papel tras otro en grandes producciones que lo ayudaron a consolidarse como estrella infantil en Hollywood.

Santa Cláusula 2 (2002), El gato en el sombrero (2003), Educando a Helen (2004), El diario de la princesa 2 (2004), Zoom (2006) y Un papá con pocas pulgas (2006) son proyectos en los destacó.

Gracias a su extraordinario desempeño, Spencer se convirtió en uno de los actores infantiles más prometedores en aquel entonces junto a otros talentosos niños, como su hermana, Abigail Breslin.

No obstante, luego de ganarse el corazón de todos con sus actuaciones en estas inolvidables películas de comienzos del siglo XXI, el joven intérprete comenzó a desaparecer de las pantallas.

¿Qué pasó con el actor?

Luego de triunfar como estrella infantil, Spencer Breslin no se retiró de la actuación como muchos piensan. No obstante, bajó el ritmo de trabajo que llevó en su infancia y adolescencia. Asimismo, las producciones en las que ha participado no han tenido el éxito comercial que alcanzaron los proyectos que lo catapultaron al estrellato mundial en sus primeros años de vida.

Y es que, según dijo en una entrevista a Unger The Radar en 2015, ahora considera varios factores al momento de aceptar un proyecto. Tales como el personaje y también el guion.

“Para mí, todo se trata del guion, se trata del personaje y de la gente con la que estoy trabajando, así que realmente no me importa (si trabajo en televisión o en el cine)”, dijo.

De acuerdo a su perfil en Imdb, Spencer ha formado parte del elenco de alrededor de una quincena de proyectos desde 2016 hasta 2019, año en el que tuvo su última actuación.

El fin de los tiempos (2008), Un invierno en la playa (2012), Perfect Sisters (2014) y Some Kind of Hate (2015) son algunas de las películas en las que ha participado los últimos años.

