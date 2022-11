El rapero Takeoff, miembro del grupo de trap Migos y cuñado de Cardi B, murió en un tiroteo este martes en un club de bowling de Houston, Texas, Estados Unidos (EE.UU.), dijo el medio de entretenimiento TMZ, el cantante tenía 28 años y una carrera en ascenso.

El músico, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, se hallaba en el local de bolos con Quavo, otro integrante de la banda, alrededor de las 02:30 horas locales, cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar, según TMZ.

De acuerdo con la información de medios estadounidenses, Takeoff fue asesinado según los reportes policiacos y múltiples testigos.

Otras dos personas fueron baleadas y llevadas a hospitales del área en vehículos particulares, dijo la policía.

-->

La policía dijo que entre 40 y 50 invitados estaban en la fiesta privada en el lugar, cuando alguien comenzó a disparar. Los guardias de seguridad en los alrededores escucharon los disparos pero no vieron quién abrió fuego.

Según TMZ, Quavo, de 31 años y cuyo nombre real es Quavious Keyate Marshall, estaba presente durante el tiroteo pero no resultó herido.

El tercer miembro de Migos: Offset, primo de Takeoff y cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, no estaba allí.

Migos Rapper, Takeoff, has reportedly been shot dead in Houston, USA.

An exclusive footage of a lifeless “Takeoff” laying [email protected] on the ground was shared via Twitter. It was said that he was at a Dice game with band member Quavo when they got into an altercation with rivals. pic.twitter.com/7nNNxp6Ldk

— Entertainmentnaijatv (@EntNaijaTv) November 1, 2022