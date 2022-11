Manuel Neuer relató que tuvo cáncer de piel

A escasos días para que arranque el Mundial de Catar, el capitán de la selección de Alemania Manuel Neuer hizo una declaración que sorprendió a todos. Como parte de la presentación de su propia línea de productos de protección solar y de cuidados de la piel llamada Newkee, marca que creó junto a la tenista Angelique Kerber, Neuer explicó que padeció cáncer y que tuvo que ser intervenido por su enfermedad.

“Ambos tenemos una historia muy personal en lo que respecta a enfermedades de la piel. Angelique tiene hiperpigmentación inducida por el sol y, en mi caso, cáncer de piel en la cara, del que me tuve que operar tres veces”, dijo el arquero de 36 años quien estaría próximo a jugar su cuarta Copa del Mundo.

Manuel Neuer has revealed he has had three operations for skin cancer on his face. pic.twitter.com/Z1zaoNWDAs

— ESPN FC (@ESPNFC) November 2, 2022