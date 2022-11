Filtran escalofriante video del asesinato de Takeoff, donde se muestra el momento donde le dan muerte

Se han dado a conocer un nuevo video que muestra momentos antes del tiroteo en Houston, donde resultó asesinado el rapero de Migos, Takeoff. En las redes se han viralizado imágenes donde se ve el momento en que uno de los atacantes saca el arma y le ocasiona la muerte al amigo personal de Cardi B y Offset.

El video capta momentos del altercado cuando Quavo discute justo unos minutos antes de que Takeoff muriera. Su tío y también integrantes de Migos, hablaba acaloradamente con alguien con el exponente de hip hop al lado.

Mientras que también se puede ver al boxeador Shakur Stevenson al momento de la atrocidad. Se puede escuchar una discusión sobre basketball y Quavo decir: “No voy a estar tan deprimido”.

De inmediato, se pueden escuchar múltiples disparos y se puede ver a personas huyendo de las balas. En el video se escuchan al menos más de 10 detonaciones, provocando un caos en el lugar.

TMZ Obtained Footage Of #quavo Arguing With Someone Just 30 Secs Before The Shooting 👀😔😔 #offset #TakeOff #migos pic.twitter.com/pRAb8XalBh

— 🫡HipHop (@0IdHead) November 2, 2022