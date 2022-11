Fotos de llegada de Daddy Yankee a Guatemala se hacen virales

El cantante, compositor y empresario, Daddy Yankee, se presenta este miércoles, 2 de noviembre, ante miles de fanáticos guatemaltecos, como parte de su gira “La última vuelta World Tour”. Los recitales se realizan en Explanada, Cayalá, este 2 y 3 de noviembre.

Luego de su paso por el país vecino, México, Daddy Yankee llegó esta tarde a territorio guatemalteco y las imágenes de su llegada se han hecho virales en redes sociales.

Daddy Yankee en Guatemala: masiva participación

La Policía Municipal de Tránsito se vio obligada a realizar varios desvíos viales debido a la gran cantidad de usuarios y vehículos que buscan llegar a ese sector de la zona 16 para presenciar el concierto del puertorriqueño Raymond Ayala, quien en marzo pasado anunció su retiro definitivo de los escenarios luego de que finalice esta gira mundial.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que los usuarios que buscan pasar por el bulevar Acatán o San Isidro deberán ingresar por Santa Rosita o por el bulevar Vista Hermosa (hacia bulevar La Montaña). No obstante, sugirió no transitar por el bulevar Austriaco.

Por la masiva cantidad de usuarios y vehículos que están llegando al concierto de @daddy_yankee, es necesario hacer desvíos viales. Si va a bulevar Acatán o San Isidro ingrese por Santa Rosita o por bulevar Vista Hermosa para bulevar La Montaña, pero no por bulevar Austriaco. pic.twitter.com/ZjrbmFYmvE — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 2, 2022

Retiro de la música

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy”, expresó el autor de temas como ‘Gasolina’, ‘Con calma’ y ‘Despacito’.

“Ahora voy a disfrutar con todos ustedes, con lo que me han dado, que me han regalado. Este género (el reguetón), que la gente dice que yo lo hice mundial, fueron ustedes los que me dieron la llave para convertirlo en lo más grande del mundo”, expresó en un emotivo video que grabó para sus seguidores.