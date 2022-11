Willy Olivera: “Era un partido para ganar y afianzarnos en la primera posición”

Finalizado el encuentro de la fecha 18 en el que Comunicaciones empató 2-2 ante Cobán Imperial, el técnico albo Willy Olivera habló sobre el resultado que terminó dándole la oportunidad a Antigua GFC de ponerse en los más alto del Apertura 2022.

Los cremas dependían de sí mismos para mantenerse como líderes del campeonato en caso de un triunfo, pero dejaron escapar la ventaja de 2 goles en la segunda parte con los goles de Nicolás Martínez y Janderson Pereira. Este es el segundo partido consecutivo en el que a Comunicaciones le igualan una ventaja de 2-0, aunque en la fecha 17 aún lograron reponerse y llevarse el triunfo por 3-2 sobre Municipal.

“Creo que hicimos un gran primer tiempo en el que merecimos algún gol más, en el segundo tiempo teníamos el partido controlado hasta el gol de Cobán. Tras el tanto no tomamos las decisiones correctas ni manejamos el balón y cae el gol del empate. Luego de esto volvimos a retomar el juego pero no encontramos el gol, merecimos más de lo que logramos”, inició el uruguayo.

El empate deja un sabor amargo en Olivera

“Antes del gol de Cobán no nos habían llegado. Hoy estoy contento por el volumen de juego no por el resultado. Tenemos que empezar a manejar que cuando nos hagan un gol no ponernos tan nervioso y manejar mejor los tiempos”, expresó Olivera.

“Éramos conscientes que tras nuestra primera vuelta teníamos que mejorar mucho, pero quedamos con un sabor amargo. Era un partido para ganar y afianzarnos en la primera posición”, añadió.

Vuelven a dejar escapar una ventaja…

“Tenemos que mejorar, en el clásico nos pasó lo mismo que luego de mantener una ventaja de dos goles nos empataron. Tenemos que aprender a manejar los partidos, aunque creo que hoy faltó estar certeros porque tuvimos la oportunidad para liquidar el partido y le dimos vida a un buen equipo”, comentó el técnico crema.

“Me parece que hay que ver las virtudes del rival, pero los goles fueron más errores nuestros. Nuestro objetivo es el primer lugar, seguimos luchando por eso.”, expresó.

Sobre la primera prueba del VAR

“Yo lo veo bien, ojalá se ponga lo más rápido posible. Creo que impartirá justicia y eso es lo que queremos”, concluyó.