Video exhibe a Ana Bárbara en prueba de vestuario antes de presentar su show

Ana Bárbara sabe perfectamente cómo consentir a sus fieles admiradores con publicaciones que roban suspiros y generan miles de likes. En esta oportunidad, la originaria de Rioverde, San Luis Potosí, México, fue exhibida en prueba de vestuario antes de presentar su show.

En el video aparece exhibiendo su cuerpo mientras terminan de maquillarla, pero lo que sin duda se convirtió en el foco de miradas fue su ajustado bodysuit color negro de látex con impresionante escote hasta el ombligo con el que demuestra que a sus 51 años mantiene una envidiable figura.

“Ya casi listos, pedazos de mi alma y de mi vida. Esto es parte del look, no puedo enseñarles más, porque ya no se puede”, se escucha decir a la intérprete en el clip que ha recibido muy buenos comentarios.