Hilary Duff se despide de Aaron Carter confesando su amor

Hilary Duff compartió un sentido homenaje en Instagram a su ex novio Aaron Carter luego de su muerte el sábado 5 de noviembre.

El portal TMZ reportó el fallecimiento del cantante y actor a los 34 años de edad tras haber sido descubierto por su asistente, ahogado en la bañera de su casa ubicada en Lancaster, California, tras el repentino deceso, amigos y familiares le dieron en último adiós y dedicaron emotivos mensajes de despedida.

La artista, quien habría sido su exnovia durante la adolescencia y con quien compartió pantalla en la serie ‘Lizzie McGuire’, le dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes.

“Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente… chico, mi yo adolescente te amaba mucho. Envío amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo ♥️”, escribió en una publicación.

El amor de la cantante

La relación entre Hilary duff y Aaron Carter nació en el 2000 cuando ambos tenían 13 años. Estuvieron juntos de forma intermitente durante tres años, y finalmente se separaron después de un tormentoso triángulo amoroso con Lindsay Lohan.

“Me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, y salir con ella”, admitió Carter en “The Big Idea with Donny Deutsch” de CNBC en 2005, y agregó que a Duff “realmente le rompieron el corazón”, y confesó que se sentía “arrepentido”.

“Pasaré el resto de mi vida tratando de mejorar para volver con ella”, escribió el artista en un tuit en 2014. “No me importa lo que NINGUNO de ustedes piense”.

Aaron nació el siete de diciembre de 1987 y es hermano menor de Nick Carter, actual integrante del grupo Backstreet Boys, también es conocido por el éxito ‘I Want Candy’ utilizado en varias series y películas de los 2000s, este tema pertenece al álbum ‘Aaron’s Party (Come Get It)’.