¿Laura G dispuesta a abrir su cuenta de OnlyFans?

En el podcast ‘Se lo Dijo’, Laura G confesó recientemente que no piensa incursionar en plataformas como ‘OnlyFans’, pues no es la imagen que quiere proyectar. “Hay dos cosas en redes sociales que no voy a hacer, una es quitarme la ropa, no es mi camino, no es mi perfil, no es lo que quiero. Puedes ganar más seguidores, sí, pero solamente ganas más seguidores”, indicó la conductora de ‘Venga la Alegría’.

Sin embargo, Laura G hasta hizo una confesión sobre una propuesta que recibió, “Me propusieron hacer OnlyFans de pies porque tengo los pies bonitos, tengo muchos seguidores de pies… pero no pienso abrir mi OnlyFans, la verdad”, señaló.

La conductora mexicana consideró que no es una persona pudorosa pues incluso puede cambiarse de ropa sin importar quién esté presente pero cuida mucho su imagen, “No soy pudorosa… pero muy pocas veces vas a ver una foto mía en traje de baño”, comentó.

Laura G habló sobre su estancia en Venga La Alegría

Finalmente, Laura G se pronunció sobre su permanencia en ‘VLA’ y los recientes cambios en el matutino, “Estoy muy contenta, en un principio éramos muchísimos, después salió Brandon Peniche, salió Cynthia Rodríguez, ahora no sé cuántos somos pero somos muchos. Realmente somos una familia, sí nos llevamos bien todos. Amo estar en ese programa, me dejan ser yo, me valora, es muy bonito, trabajar en un lugar donde te tomen en cuenta”, indicó.

