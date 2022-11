El lago de Atitlán como protagonista en la película Black Panther: Wakanda Forever

Ante el auge de la nueva película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, que no solo será un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, sino también destaca por la participación latina y los referentes a la cultura guatemalteca y mexicana. La historia inicial del filme se enfoca en el duelo del país tras la pérdida de su rey T’Challa y el sorpresivo encuentro con Talokan, una civilización submarina gobernada por Namor.

La guatemalteca María Mercedes Coroy dio un salto importante en su carrera como actriz gracias a su aparición en la película de Marvel, en la que tuvo la oportunidad de compartir con reconocidos actores en esta industria. Para la actriz de 27 años originaria de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, su debut en el Universo Marvel fue marcado por ser parte del grupo de cuatro latinoamericanos que conformaron el casting.

En el caso de María Mercedes, interpreta a la versión joven de la mamá de Namor, quien será uno de los personajes antagonistas de la película. El personaje es interpretado por el mexicano Tenoch Huerta, el cual fue sacado de un cómic conocido por ser Rey de Atlantis y de las profundidades quien puede controlar el mar y la vida marina. Aunque a la adaptación dieron un enfoque más relacionado a la cultura maya, con referencia al mito histórico de Samabaj una ciudad hundida en el lago de Atitlán, en Sololá, Guatemala.

