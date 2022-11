Mbappé confesó que pensó dejar la Selección de Francia tras la Eurocopa

Kylian Mbappé ha sido tendencia los últimos dos años tras los cientos de rumores que lo vinculaban al Real Madrid, fichaje que al final no se concretó y renovó con el PSG. En entrevista con la revista Sports Illustrated, el delantero francés reveló porqué se quedó en el PSG y el momento en el que pensó en abandonar la Selección de Francia.

Macron (presidente de Francia) llamó y dijo: ‘Sé que quieres irte. Quiero decirte que también eres importante en Francia. No quiero que te vayas. Tienes la oportunidad de escribir la historia aquí. Todo el mundo te quiere’”, manifestó. Y luego, añadió: “Dije que lo apreciaba, porque es realmente una locura. El presidente te llama y quiere que te quedes”, indicó Mbappé, señalando que fue el momento clave para renovar con el PSG.

Kylian Mbappé is the game’s brightest star. He’s made for the world’s biggest stage. The French star graces the cover of SI ahead of the World Cup: https://t.co/TPSYSwcOkm pic.twitter.com/gJ0Dqpff2I — Sports Illustrated (@SInow) November 10, 2022

Mbappé pensó en abandonar la Selección de Francia

Al ser uno de los futbolistas más mediáticos de la Selección de Francia, también es uno de los más señalados en las derrotas, el propio Kylian Mbappé confesó en Sports Illustrated, que pensó en el retiro de la selección francesa tras su penal fallado ante Suiza en la pasada Eurocopa que significó la eliminación de Francia.

“Dije, ‘No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar’. Pero después, tomé una reflexión con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, y creo que no fue el buen mensaje para rendirme. Porque creo que soy un ejemplo para todos”, contó. “Esta es la nueva Francia… Es por eso que no renuncié a la Selección. Porque es un mensaje para la generación joven para decir: ‘Somos más fuertes que eso’”, agregó el futbolista francés.

Mbappé confiesa en Sports Illustrated que llegó a pensar en dejar la Selección por racismo: "Dije: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. Después reflexioné con la gente de mi alrededor. Me animaron y eso hizo que no me rindiera. Soy un ejemplo para todos" pic.twitter.com/99Npv3mnDF — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 11, 2022

La Selección de Francia debuta el próximo 22 de noviembre en la Copa del Mundo de Catar 2022, los ‘bleus’, se enfrentarán a Australia en actividad del Grupo D, también comparten sector con Dinamarca y Túnez.