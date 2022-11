Mundial 2022: Conociendo a la selección de Alemania

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a Alemania.

Luego de una etapa dorada de la mano de Joachim Löw en la que conquistaron el Mundial de 2014, Alemania buscará junto a Hansi Flick volver a la gloria internacional y empatar a Brasil en títulos de la Copa del Mundo. Buscando dejar atrás los fantasmas de haber caído en fase de grupos en Rusia 2018, Alemania buscará retomar el camino y avanzar en un grupo E que comparte con España, Costa Rica y Japón.

Will Germany live up to their own expectations?

🇩🇪 After disappointment in 2018, the @DFB_Team_EN is determined to make sure this #FIFAWorldCup is different

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2022