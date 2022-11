Mundial 2022: Conociendo a la selección de Japón

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a Japón.

El cuadro nipón buscará hacer historia en las Copas del Mundo y volverse a asentar en los octavos de final del Torneo de selecciones, así como lo hizo en Rusia 2018 cuando se quedó a minutos de sellar su pase a cuartos tras ser remontado por Bélgica. Japón comparte el grupo E junto a Alemania, España y Costa Rica, por lo que intentará dar la campanada en un grupo complicado en el papel.

🇯🇵 Japan’s seventh consecutive #FIFAWorldCup!

But the Samurai Blue face a massive task in Group E 🇪🇸🇩🇪🇨🇷

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2022