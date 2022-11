Estas son las nóminas oficiales de las selecciones para Catar 2022

Del 20 de noviembre al 18 de diciembre se celebrará la Copa del Mundo 2022, las selecciones ultiman detalles para la fiesta del futbol que en esta edición se celebrará en el país de Catar.

Las estrellas están listas y presentamos la listas oficiales de las selecciones que participarán en la cita mundialista, son muchas las selecciones favoritas, pero solo una se podrá alzar con el trofeo de campeón del mundo.

The countdown is almost over ⏰

We're only @Ronaldo days away from the #FIFAWorldCup 👕 pic.twitter.com/i5jqaw9Ufj

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2022