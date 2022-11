Así lucen los Grupos del Mundial de Catar 2022

El máximo torneo de selecciones está por comenzar y 32 selecciones lucharán por proclamarse campeonas del Mundial 2022 que se celebrará en Catar del 20 de noviembre al 18 de diciembre y que tendrá a Francia como país defensor del trofeo.

El balón comenzará a rodar el 20 de noviembre con el partido inaugural entre Catar, país anfitrión, y Ecuador en el estadio Lusail, misma sede dónde se jugará la gran final. El escenario está listo para ver lo que será la despedida de una Copa del Mundo para muchas estrellas del futbol Mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Benzema; quienes ven esta como su última chance de levantar el título del mundo.

The giants of the game are about to descend on Doha 🤩#FIFAWorldCup pic.twitter.com/XFs8Dua1rY

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2022