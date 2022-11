VIDEO. La canción que le compusieron a la selección de México para el Mundial

Las acciones del Mundial de Catar 2022 están por comenzar y los aficionados alrededor del mundo ya se preparan de todas las formas posibles para apoyar a su equipo. Incluso algunos fanáticos han viralizado algunos cánticos con el fin de que suenen por todos lados en la justa mundialista. En la plataforma de TikTok, un grupo de aficionados mexicanos compartieron la porra que crearon para apoyar la selección de México, tomando como base la canción que se ha popularizado en las últimas semanas: “No se va” de Grupo Frontera.

El 🇲🇽 que siempre se entrega, el 🇲🇽 que cada día lucha, el 🇲🇽 que se une en los momentos importantes, el 🇲🇽 que celebra a los mexicanos…

¡Es el 🇲🇽 que quiero! ¡Es el #MéxicoDeMiVida! Por eso hicimos un pacto rumbo al Mundial con ustedes, Incondicionales, la mejor afición. 🤝🏼 pic.twitter.com/LdAyK6IDEG — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 26, 2022

Video de la canción del Mundial en apoyo a México

La canción comienza mencionando a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Neymar, así como algunas ausencias del Tricolor como lo son Carlos Vela y Javier “el Chicharito” Hernández. Posteriormente, mencionan que el enfrentar a Argentina no les impedirá mantener la esperanza en el Mundial de Catar y que confían que Santiago Giménez El Bebote será un goleador en la justa, aunque al parecer no será convocado por el “Tata” Martino.

“No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar. Los saudíes van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va”, dice una parte de la canción.

“Chicharito no estará, el Bebote goleará, la esperanza no se va, no se va, no se va. ¡Venga México! Pongánle huevos cabrones, ¡venga México! Queremos verlos campeones, ¡venga México! que mi pasión no termina, yo te amo toda la vida”, continúa.

El martes, 22 de noviembre, la selección de México enfrenta a su primer rival (Polonia) en la Copa del Mundo, la disputa futbolística está programada para las 10:00 horas.