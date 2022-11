VIDEO. Gareth Bale confirma estar al “100%” para encarar el Mundial de Catar

La selección de Gales está a menos de una semana de volver a jugar en una Copa del Mundo y buscarán trascender junto a su máxima figura Gareth Bale, quien desde el 25 de septiembre no juega un partido al completo pero comentar estar listo físicamente para la cita en Catar 2022.

“Estoy al 100”, comentó Bale en una conferencia de prensa de Gales. Su nivel físico era una duda, ya que tras jugar 90 con Gales en el duelo de Nations League ante Polonia, Bale solo 30 minutos con el LAFC, siendo su última participación memorable tras jugar en la final de la MLS Cup salvando a su equipo en la prórroga y posteriormente proclamándose campeón.

Para el galés esta etapa previa al Mundial ha sido difícil en el tema mental, ya que junto al grupo han visto como jugadores se pierden la cita por alguna lesión. “Ha sido complicado, sobre todo de manera mental. Durante las últimas tres o cuatro semanas ha sido difícil escuchar las historias de los jugadores que se pierden el Mundial. Rezábamos por no sufrir ningún tipo de lesión porque esta es una gran ocasión”, expresó el capitán de Gales.

Gareth Bale is 100% heading into the World Cup 😍 pic.twitter.com/opoASYoKHO

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 15, 2022