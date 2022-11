Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Camerún

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca al combinado de Camerún.

País situado en África central, tiene una superficie de 475.440 Km2. Camerún, cuenta con una población de 27.224.262 personas, Su capital es Yaundé y su moneda Francos CFA de África Central.

Cameroon enters the #FIFAWorldCup under a new era with talismanic former captain Rigobert Song at the helm 🇨🇲

His objective: Restoring pride to the national team ✅

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2022