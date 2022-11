Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Portugal

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca al combinado de Portugal.

País situado en el sur de Europa, tiene una superficie de 92.230 Km2. Portugal, cuenta con una población de 10.352.042 personas. Su capital es Lisboa y su moneda los euros.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira

It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022