Barcelona, el club que más jugadores aporta a las selecciones mundialistas

La llegada de Alejandro Balde, para sustituir al lesionado José Gayà, ha provocado que el Barcelona bata un récord en la historia de los mundiales. Con 17 jugadores en la Copa del Mundo de Qatar, el club blaugrana es el que más futbolistas ha aportado a una cita de este calibre.

Días antes, el Bayern Munich ostentaba este récord (con 17 jugadores también), pero la lesión de Sadio Mané que le impide estar en Catar 2022, hace que el Barcelona tome el liderato en este rubro.

Más de 300 equipos aportan al menos un jugador para la justa mundialista y la exclusión de Sadio Mané por lesión, deja al Bayern Munich como el segundo club con más representantes en Catar, es por eso que el Barcelona, es ahora, el club con más jugadores convocados.

Ter Stegen (Alemania) Araujo (Uruguay), Christensen (Dinamarca), Koundé (Francia), Alba (España), Eric García (España) Balde (España), Busquets (España), Pedri (España), Gavi (España), De Jong (Países Bajos) Ferran Torres (España), Ansu Fati (España), Depay (Países Bajos). Lewandowski (Polonia) Dembélé (Francia) Y Raphinha (Brasil) forman una legión blaugrana repartida en ocho selecciones, muchas de ellas aspirantes a ganar el mundial.

-->

🚨 NEW ALL-TIME RECORD for most players (17) from a single club to participate in a single edition of the #FIFAWorldCup!

ter Stegen

R Araujo

Sergio

O Dembélé

Pedri

Lewandowski

Ansu Fati

Ferran

Memphis

Christensen

Jordi Alba

F de Jong

Raphinha

Kounde

Eric

Balde

Gavi#ForçaBarça

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 18, 2022