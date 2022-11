La’eeb: ¿Qué significa la mascota oficial del Mundial de Qatar 2022?

La’eeb es el nombre de la mascota de Qatar 2022, que en árabe significa “jugador súper hábil”. Esta curiosa mascota de color blanco tiene forma de un kufiya, una tela con el que los hombres árabes se cubren de la arena y del sol.

En la página oficial de Qatar 2022, La’eeb se describe como un aficionado del juego y confiesa que le encanta ser un apoyo para los 32 equipos que conforman la justa mundialista. “También me encanta apoyar, y no solo desde las gradas. ¡Me encanta apoyar a todos ustedes que trabajan duro para lograr sus sueños!”.

Qatar y la FIFA presentaron el pasado 1 de abril a La’eeb, la mascota oficial del la Copa del Mundo Qatar 2022. A través de redes sociales, la Federación escribió: “¡Viene del mundo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todos! Presentamos: La’eeb, la #FIFAWorldCup mascota oficial de Qatar 2022″.

