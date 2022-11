Gerardo Martino: “Mientras haya posibilidad siempre hay que intentarlo”

Con un discurso breve, Gerardo “Tata” Martino habló tras la derrota del “Tri” 2-0 a manos de Argentina, resultado que deja al borde de la eliminación a la selección de México que ya no depende de sí misma. Pese a la situación adversa, Martino mostró aún esperanzas de clasificar a octavos de final.

El “Tata” también fue criticado por la inclusión en el once de Andrés Guardado, quien al minuto 42′ abandonó el terreno de juego, tema que fue aclarado por el argentino. “Andrés (Guardado) tuvo una lesión muscular y tras su salida seguimos teniendo la misma solvencia. Si no me equivoco argentina no tuvo situaciones de gol claras y los goles vinieron de remates de fuera”, expresó.

México, que no cae en fase de grupos desde el Mundial de Argentina en 1978, necesita ganar sí o sí en el último partido, pero ni eso le garantiza avanzar y dependerá de la diferencia de goles en los desempates, por lo que tendrá que mirar de reojo a lo que ocurra también entre polacos y argentinos.

Argentina sale a flote con el triunfo sobre el “Tri”

Lionel Messi dio vida a Argentina cuando más lo necesitaba y condujo a la victoria por 2-0 este sábado a su equipo frente a México, que queda en situación crítica en el grupo C del Mundial de Catar-2022.

El astro del París Saint-Germain fue el artífice del triunfo albiceleste, primero anotando el 1-0, con un tiro desde fuera del área, en el minuto 64, y luego con la asistencia para que Enzo Fernández, en el 87 con un disparo cruzado, sellara el 2-0.

Argentina revive tras la derrota del debut ante Arabia Saudita y suma ahora 3 puntos en la clasificación, poniéndose segunda, solo superada por Polonia, que es líder con 4 unidades. Los sauditas son terceros con 3 puntos -y peor diferencia de goles que los argentinos- y cierran la llave los mexicanos, con apenas uno.

En la tercera y última jornada, Argentina sigue dependiendo de sí misma: si gana logrará el objetivo de pasar a octavos y muy probablemente como líder. Un empate haría depender su clasificación del resultado del México-Arabia Saudita y una derrota ante los polacos eliminaría a Argentina.

*Con información de AFP