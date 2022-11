Alcalde de Nueva York “se receta” un viaje al Mundial de Catar para “aprender más”

El alcalde Eric Adams viajará el próximo miércoles a Atenas, Grecia, por una conferencia sobre antisemitismo y al día siguiente volará a la ciudad musulmana Doha, en Catar, para “aprender más” sobre la organización de la Copa del Mundo, que tendrá a Nueva York como una de las sedes en 2026.

Como en 1994, Nueva York y Nueva Jersey fueron seleccionadas para albergar conjuntamente en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ) la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá 16 sedes en total en EE.UU., México y Canadá. Para entonces Adams sólo estaría en el poder si es reelecto en noviembre de 2025.

Qatar probably isn’t the best inspiration for how to host a World Cup, though…https://t.co/46Rqbb10xZ

— Chris Sommerfeldt (@C_Sommerfeldt) November 25, 2022