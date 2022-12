Patrick Vieira también critica la celebración del ‘Dibu’ Martínez

El entrenador del Crystal Palace Patrick Vieira considera que la “estúpida” celebración del arquero del Aston Villa Emiliano Martínez empañó la victoria de Argentina en la final del Mundial.

Martínez fue unos de los principales artífices del título logrado ante Francia en los penales. Realizó una atajada salvadora ante Randal Kolo Muani en la prórroga y luego detuvo el lanzamiento de Kingsley Coman en el desempate a penales. Pero luego se vio al arquero de la Albiceleste realizando un gesto obsceno tras ganar el guante de oro al mejor arquero del torneo catarí.

Durante el desfile victorioso de Argentina en Buenos Aires, Emiliano Martínez fue visto sosteniendo una muñeca con la cara cubierta por una fotografía del delantero estrella de Francia Kylian Mbappé, quien firmó un ‘hat-trick’ en la final.

“Algunas de las imágenes que vi del arquero argentino, creo que desmerecen un poco lo que Argentina logró en el Mundial”, afirmó Vieira, campeón del mundo con Francia en 1998.

“Creo que realmente no necesitaban eso. A veces no puedes controlar las decisiones emocionales de la gente. Pero fue una decisión estúpida de Martínez hacer eso”, añadió.

🎙️ "That was a stupid decision I think from Martinez."

🦅🇫🇷 Crystal Palace manager Patrick Vieira believes Emiliano Martinez's World Cup celebrations have 'taken away' from Argentina's achievements. pic.twitter.com/vUeh0q6ieT

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 24, 2022