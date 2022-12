Argentinos juntan firmas para que los franceses “dejen de llorar”

Ayer, se hizo viral una petición por parte de hinchas franceses para que la FIFA repita la final del Mundial de Qatar, a través de la plataforma MesOpinions, asegurando que el arbitraje del partido estuvo “totalmente vendido”.

La propuesta logró superar las 200 mil firmas. Hoy, los argentinos salieron a redes sociales y lanzaron su propia propuesta para que los franceses “dejen de llorar”, a través de la página Change.org

Argentina fans have responded with their own petition which has 250,000 signatures… 🤣🇦🇷 pic.twitter.com/1IO8PIYCKE

— SPORTbible (@sportbible) December 24, 2022