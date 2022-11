Faitelson se mete al lío de “Canelo” Álvarez contra Messi

El polémico analista deportivo de “ESPN”, David Faitelson, volvió a sacudir las redes sociales con un nuevo comentario punzante, esta vez por el mensaje con tono amenazante que Saúl “Canelo” Álvarez lanzó a Lionel Messi. El boxeador se mostró muy molesto luego de que se hicieron virales las imágenes de Leo en el vestidor de la albiceleste, donde sus compañeros están festejando el triunfo sobre México y al parecer la “Pulga” patea la playera del “Tri” que se encontraba en el piso.

Y es que “Canelo” no soportó ver las imágenes y en son de amenaza expresó en sus redes sociales: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. ¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!”, escribió el pugilista en su cuenta de Twitter. A lo que Faitelson respondió rápidamente con un fuerte mensaje que pareció un “gancho al hígado” contra el boxeador al que llamó “payaso” y que no le quedaba de otra que ponerse el disfraz de defensor de la patria.

#EUMundial | Los seguidores de la selección azteca han criticado la supuesta patada de Leo Messi a la camisola de México cuando se encontraban en los vestidores celebrando el triunfo.https://t.co/jgTe8zYGSl — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 28, 2022

El mensaje de Faitelson al “Canelo”

“Sí, y nosotros le pedimos a Dioso que no nos los vuelta a poner enfrente en una cancha de futbol ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? Note queda “Canelo” que ponerte el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así…Deja en paz a Messi. Concéntrate en Bivol”, le dijo el comentarista. “Tú no sabes nada… y de serio menos”, le respondió “Canelo”.

Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

-->

Pero las cosa no se quedaron ahí, el cruce de palabras se elevó de tono pues el boxeador no se quedó en silencio y emitió una serie de comentarios contra David Faitelson, donde aseguró que se le esconde. Además, en uno de sus comentarios llamó “cerdo” a Faitelson.

“Tú y él (Bivol) juntos pinche cer…”, le dijo “Canelo”, a lo que Faitelson respondió: “Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiepo en polémicas baratas no busca ya una revancha con el ruso?”.

Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso?

Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022