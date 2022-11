Benzema podría ser campeón del Mundial y hasta sin estar en Catar

Hace 10 días, cuando Francia se preparaba para su debut frente a Australia en Catar 2022, una noticia sobre una de sus principales estrellas encendió las alarmas en todo el mundo. Es que Karim Benzema, quien ya llegaba al Mundial arrastrando algunas molestias, participó de su primer entrenamiento junto al resto del plantel y sufrió una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo, que lo obligó a abandonar la práctica.

Finalmente, tras realizarle estudios complementarios, se constató la gravedad de la lesión y el ganador del Balón de Oro fue desafectado de su selección. Así, armó las maletas y esa misma noche voló rumbo a Madrid para regresar a su casa. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de las bajas que tuvo Francia a días del inicio del Mundial, como Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku, en este caso Didier Deschamps decidió no reemplazar a su delantero estrella por otro jugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karim Benzema (@karimbenzema)

Benzema es parte de la plantilla de Francia

De esta manera, pese a que ya no está con su equipo en Catar, Benzema sigue siendo parte del plantel de Francia. De hecho, así figura en la página oficial de FIFA, donde se puede leer su nombre dentro de la lista de futbolista de Les Blues. Es por este motivo que, aunque actualmente está en España, en plena recuperación de su lesión, Karim aún puede ser campeón del mundo en el caso de que Francia se consagre.

Para FIFA, todos los futbolistas inscritos en la última lista presentada por el entrenador son parte del plantel, independientemente de haber disputado o no algún partido durante el Mundial. Y aunque hubo casos otros jugadores que fueron campeones sin jugar, entre ellos muchos porteros, el caso de Benzema sería aún más curioso porque dejó la concentración incluso antes de arrancar el Mundial y actualmente está a más de 7 mil kilómetros de Catar.

-->

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Distinto es el caso de la UEFA, por ejemplo, que no considera campeones a aquellos jugadores que no sumaron minutos durante la competencia. Incluso, eso pasó con Isco en la pasada Champions League, quien no llegó a jugar con el Real Madrid y para la UEFA no fue campeón.

Tras el golpazo de la lesión, Benzema regresó rápidamente en Madrid, ya pensando en lo que será su próximo compromiso: la reanudación de La Liga, el próximo 30 de diciembre frente al Valladolid. El francés quiere estar a disposición de Carlo Ancelotti y ya trabaja en su recuperación para llegar a tiempo.