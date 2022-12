Hallan artefactos explosivos en vehículos de la embajada de Italia en Grecia

Artefactos explosivos fueron hallados el viernes en dos vehículos de la embajada de Italia en Grecia, uno de los cuales estalló, aunque sin causar víctimas, informó la policía. Un artefacto de fabricación casera explotó a eso de las 04:00 horas (locales) y destruyó uno de los automóviles, estacionado en la residencia de la primera consejera de la embajada, en las afueras de Atenas, según la policía griega. Otro artefacto casero, colocado cerca del segundo vehículo diplomático, no estalló, agregó la policía, que abrió una investigación.

Desde Roma, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que se trataba “probablemente de un ataque de origen anarquista”. Meloni también expresó su “profunda preocupación” por los hechos y externó su apoyo a la diplomática italiana, Susanna Schlein.

Por su parte, las autoridades griegas “condenaron firmemente el ataque”. “Tales acciones inaceptables no perturban para nada las excelentes relaciones y los lazos de amistad de larga data entre Grecia y su socio y aliado Italia”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia en un comunicado. Por el momento, los hechos no fueron reivindicados, según la policía.

We unequivocally condemn yesterday's attack on a vehicle belonging to a member of the diplomatic staff of the Italian Embassy in Athens @GreeceMFA Statement ⤵️ https://t.co/f9PsfFzL1Z https://t.co/AtNxWYzJ4X pic.twitter.com/3uh6v1y7qA

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 2, 2022