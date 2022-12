¿Está castigado? Cristiano Ronaldo es suplente ante Suiza

La estrella de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, comenzará en el banquillo en el duelo de octavos de final del Mundial de Catar de su equipo contra Suiza, este martes en el estadio de Lusail. Ahora la afición se pregunta si esto es un castigo por la actitud de CR7 contra Corea del Sur.

El jugador de 37 años mostró su desagrado en el momento en que fue sustituido el viernes por Fernando Santos en el segundo tiempo del partido contra Corea del Sur, último de la primera fase, que terminó con victoria asiática por 2-1. El seleccionador luso afirmó el lunes que la actitud del jugador “no me gustó en absoluto”.

El delantero luso había comenzado como titular los tres partidos de grupo con Portugal, marcando un gol en la primera jornada contra Ghana (3-2), convirtiéndose en el primer jugador en marcar en cinco ediciones diferentes del Mundial.

Ante su ausencia en el once inicial, el brazalete de capitán pasa al brazo del veterano defensa Pepe, de 39 años. La plaza de Cristiano Ronaldo en ataque fue tomada por Gonçalo Ramos, que estará acompañado por Joao Felix a un costado y Bruno Fernandes más retrasado, los tres escoltados por un centrocampista ofensivo como Bernardo Silva.

“Es una opción estratégica llevamos unos días preparándonos. No está conectado a las palabras en el juego contra Corea ese asunto está cerrado. Es un profesional ejemplar y si tiene que ir al partido definitivamente ayudará a Portugal”, expresó Santos previo al partido ante Suiza.

La polémica con Cristiano Ronaldo

El técnico de Portugal relevó al ex delantero del Manchester United en el minuto 65 del juego, en el que Portugal acabó derrotado por 2-1.

Visiblemente descontento después del cambio, “CR7” dijo después que su enfado era debido a una discusión con un futbolista rival.

“Yo no sé nada de lo que pasó en el campo, solo le vi discutir con un coreano. No quiero hablar más de eso, sino del partido de mañana (este martes)”, declaró Fernando Santos en referencia al duelo de octavos de final del martes ante Suiza.

“Pero vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto”, zanjó.

La presencia de Ronaldo, de 37 años, en el once inicial es un tema controvertido entre los aficionados portugueses, pero Santos aseguró que no le presta atención a ese debate ni a encuestas aparecidas en medios a favor de su suplencia.

*Con información de AFP