FIFA sanciona a varias selecciones mundialistas

La FIFA multó este miércoles a Serbia por una bandera integrando a Kosovo exhibida en el vestuario de su selección, así como a Croacia por los insultos de sus hinchas hacia el portero de Canadá, de origen Serbio, Milan Borjan.

El organismo rector del fútbol mundial sancionó con 50.000 francos suizos (53.305 dólares) a la federación croata por el comportamiento de sus hinchas en el partido de la fase de grupos del Mundial contra Canadá.

