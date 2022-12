DT de Marruecos: “Estaré muy feliz si Cristiano Ronaldo no juega”

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, aseguró este viernes que sus jugadores “no se conforman con estar en cuartos” y quieren seguir haciendo historia el sábado contra Portugal en el Mundial de Qatar.También se refirió al capitán de la selección lusa, Cristiano Ronaldo.

Regragui agregó: “no estamos en una nube, a los jugadores les digo que todavía no hemos hecho nada. Estamos aquí para romper las estadísticas y cuando digo que los jugadores tienen hambre, es que tienen hambre, no se conforman con estar en cuartos. Fijarnos demasiado en Portugal nos puede dar problemas, tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer bien y mejorarlo. Portugal es el favorito, nosotros somos la pequeña sorpresa, la piedra en el zapato, pero somos complicados de afrontar”, recordó Regragui.

We want to fly Africa's flag high just like Senegal, Ghana, Cameroon. We are here to represent Africa.

-Walid Regragui-

