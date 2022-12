Figo: “No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo”

El exfutbolista Luis Figo se pronunció tras la eliminación de la Selección de Portugal del Mundial de Qatar 2022 y aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a Fernando Santos, director técnico de del cuadro luso, en referencia a Cristiano Ronaldo, quien empezó desde el banquillo ante Marruecos.

“No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a CR7 en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador”, declaró Figo.

El seleccionador portugués, Fernando Santos, se mostró dolido por la eliminación de su equipo este sábado en cuartos de final a manos del sorprendente Marruecos (1-0), primer equipo africano en clasificarse a las semifinales de un Mundial.

El atacante marroquí Youssef En-Nesyri, en el minuto 42, selló la primera participación de un equipo africano en las semifinales de la Copa del Mundo.

Ni con Cristiano Ronaldo en el campo (ingresó en el 51 por Rúben Neves), los portugueses pudieron empatar el partido y se despidieron en cuartos de la Copa del Mundo.

“En el primer tiempo sentimos mucha dificultad, tardamos en meternos en el juego. Los jugadores querían, pero no lo conseguían. Siempre hubo mucha voluntad, confianza, pero no pudieron lograrlo. Tuvimos algunas situaciones, pero no lo conseguimos. Los jugadores trabajaron mucho”, afirmó.