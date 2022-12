Conmebol propone a Brasil cambiar las estrellas en su escudo por corazones

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propuso este domingo a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sustituir tres de las cinco estrellas que adornan su escudo por tres corazones en homenaje al rey Pelé, hospitalizado desde hace casi dos semanas en Sao Paulo.

La idea busca destacar los tres títulos mundiales ganados por el exastro brasileño y enaltecer su ciudad natal, Três Corações (Tres Corazones, en español), en el estado de Minas Gerais (centro-este), explicó Domínguez en un acto organizado por la Conmebol en Doha en honor al exdelantero.

Hacemos esta propuesta como Conmebol a la CBF “para que Pelé siempre viva en la camiseta de Brasil, que se cambien tres estrellas por tres corazones”, afirmó.

El escudo de la selección brasileña, bordado en el uniforme, tiene cinco estrellas, correspondientes a cada uno de los títulos mundiales conquistados por el ‘scratch’ (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

-->

Pelé ganó los tres primeros mundiales de Brasil, lo que lo convierte hasta hoy en el único futbolista tricampeón del mundo.

“Es una propuesta un tanto inusual. Es una propuesta bonita, creo que visualmente no afecta mucho, pero sacar estrellas y poner corazones, vamos a ver”, afirmó a periodistas Fernando Sarney, vicepresidente de la CBF y quien asistió al acto de la Conmebol.

La particular propuesta de Conmebol para que #Brasil homenajee a Pelé ¡en su escudo!

‘O rei’, de 82 años, está hospitalizado en Sao Paulo desde el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue detectado el año pasado.

Algunos días después, el hospital informó que también estaba siendo tratado por una infección pulmonar, consecuencia, según su familia, de una infección de covid-19 por la que pasó unas semanas antes.

O Brasil entregou tudo em campo e se despediu da Copa do Mundo com a cabeça erguida, encantando o mundo com seu jogo bonito e destacando o futebol sul-americano.

Parabéns jogadores, equipe técnica, presidente da @CBF_Futebol, Ednaldo Rodrigues, dirigentes e torcedores 🇧🇷👏🏻 pic.twitter.com/EkbSTawrLm

— Alejandro Domínguez (@agdws) December 10, 2022