FIFA presenta el balón oficial para las fases finales de Qatar 2022

La última fase del Mundial de Qatar se disputará con un nuevo balón bautizado Al Hilm (“el sueño”), que está diseñado con matices de color burdeos que recuerdan a la bandera catarí, en sustitución al Al Rihla (“el viaje”), anunció este domingo la FIFA.

“Al Hilm será el balón oficial de las semifinales, del partido por el tercer lugar y de la final” programada el 18 de diciembre en el estadio de Lusail, escribió la Federación Internacional de Fútbol en un comunicado.

4 teams. united by a dream that will soon become reality.

introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.

— adidas Football (@adidasfootball) December 11, 2022