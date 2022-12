Marruecos “se dejará la vida” para eliminar a Francia

Admirados por la gesta histórica que están logrando en Catar, los seleccionados de Marruecos aprietan los dientes y planean ya la semifinal del Mundial-2022 contra Francia del próximo miércoles, a pesar del cansancio, las lesiones y los riesgos de más bajas.

“Sentimos dolores pero vamos a prepararnos, no tenemos elección”, cuenta el centrocampista incansable Sofyan Amrabat, que “comenzó el partido (contra Portugal, 1-0) sin estar fresco al 100%, pero hace falta darlo todo y pelear hasta el final”.

“Ya estábamos cansados después de los 120 minutos contra España (0-0, 3-0 tras penales en octavos de final)”, añade el jugador de la Fiorentina, una de las revelaciones de esta Copa del Mundo por su inagotable actividad.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022