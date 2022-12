Futbolista iraní es condenado a pena de muerte

FIFPRO, la organización internacional que representa a los futbolistas profesionales, informó que el jugador iraní Amir Nasr-Azadani enfrenta la pena de muerte en su país tras haber sido detenido por defender públicamente los derechos de las mujeres.

Esto se suma a la muerte por ahorcamiento de Majid Reza Rahnavard, practicante de lucha libre, tras su condena en un juicio sin garantías. Fue acusado de matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad y se convirtió en el segundo caso de ejecución pública

El defensa, de 26 años y que militó durante dos temporadas en el Tractor Sazi, fue detenido por defender públicamente las protestas que están recorriendo todo el país y que demandan al Régimen las libertades y los derechos de las mujeres.

“FIFPRO está conmocionado y asqueado por las noticias de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán tras hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos que se anule inmediatamente su castigo”. Con este tuit, el sindicato de futbolistas profesionales, FIFPRO, denunciaba en Twitter la situación en la que se encuentra Amir Nasr-Azadani.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022