Roger Pearce, tercer periodista que muere en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está siendo un evento deportivo del que también se está hablando en términos de polémicas e historias anecdóticas, en las que se han englobado las muertes de diferentes periodistas, por causas naturales, durante la cobertura del Mundial.

Más allá de las injustificables 6 mil 500 muertes de trabajadores que The Guardian apuntó que se habían producido durante la construcción de los distintos estadios que están albergando esta Copa del Mundo, ya ha habido tres periodistas fallecidos durante la disputa el torneo.

La última muerte es la del británico Roger Pearce, director técnico de la televisión inglesa ITV, a los 65 años, mientras cubría su octavo Mundial, de acuerdo con lo que informó la propia cadena.

El fallecimiento se produjo el pasado 21 de noviembre, por lo que se trató del primer profesional fallecido en Qatar durante su cobertura del Mundial, y se hizo público en la propia cadena durante la disputa del partido entre Gales y Estados Unidos.

ITV Sport presenter Mark Pougatch took a few moments during this evening's World Cup programme to pay tribute to technical director Roger Pearce who died over the weekend. pic.twitter.com/tro8WdP4gT

— Clean Feed @ The TV Room (@cleanfeed_ttvr) November 21, 2022