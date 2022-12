Piqué reacciona a video de Clara Chía en casa de Shakira

Gerard Piqué reaccionó mal al ser captado por periodistas internacionales quienes le preguntaron sobre el video filtrado donde presuntamente aparece Clara Chía Martí en la mansión de Shakira. El video fue grabado cuando el futbolista y la cantante aún mantenían una relación, situación que se convirtió en viral alrededor del mundo sobretodo por las especulaciones de infidelidad.

El video que fue una transmisión en vivo de Piqué, muestra a la supuesta Clara Chía pasear en la casa con pijama y además él la llamada con su nombre. A raíz de ello, la prensa internacional lo entrevistó y Gerard no quiso brindar ningún comentario sino que al contrario se quedó encerrado en su carro e ignoró a los periodistas.

Aunque muchos pensaron que Gerard Piqué iba a tener una furiosa reacción a las preguntas sobre el video filtrado donde supuestamente sale Clara Chía Martí en la mansión de Shakira, otros no se sorprendieron por la actitud tomada por el futbolista. El famoso tomó su celular e ignoró las preguntas.

#VÍDEO | Gerard Piqué prefiere no hacer declaraciones sobre su romántica escapada a Praga con Clara Chía https://t.co/Je0HjfwVTM pic.twitter.com/FZ2Wi2Dd14 — CHANCE (@CHANCE_es) December 14, 2022

“Si fuera inocente por qué no responder las preguntas”, “Me parece tan poco leal de él, debería de responder”, “Yo daría la cara para limpiar mi nombre”, “No sé por qué actúa así y no da detalles”, “No sabe qué decir por eso es cobarde y no da la cara”, “Poco hombre que aclare todo”, fueron algunas reacciones.

