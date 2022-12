¿Eugenio Derbez podría perder el brazo?

Eugenio Derbez confesó que pensó que podría llegar a perder el brazo luego del accidente que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente hace unos meses. En un encuentro con medios de comunicación, el comediante aseguró que pasó momentos de incertidumbre.

Ante las cámaras de televisión, el famoso, cuya película fue ganadora del Óscar, afirmó que, después del accidente, el pronóstico médico no era del todo favorable, lo que lo llevó a sufrir episodios de depresión.

“Me dio un poco de depresión, la verdad. Te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y me paso hasta pensar que podía perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro y me dijo el doctor ‘corres el riesgo de que lo rechace tu cuerpo’. Me dio miedo”, declaró Derbez.